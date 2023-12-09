Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на игру с «Миланом»

Сегодня, 9 декабря, «Аталанта» примет на своём поле «Милан» в рамках 15-го тура чемпионата Италии.

Пресс-служба «Аталанты» объявила стартовый состав на предстоящую игру, в который не попал российский полузащитник Алексей Миранчук. С первых минут Джан Пьеро Гасперини решил выпустить следующих футболистов: Муссо (вр), Де Рон, Джимсити, Скальвини, Дзаппакоста, Пашалич, Эдерсон, Руджери, Копмейнерс, Де Кетеларе, Лукман.

Отметим, что в текущем сезоне 28-летний Миранчук выходил на поле в восьми встречах во всех турнирах, но не смог отметиться голевыми действиями.

Начало матча между «Аталантой» и «Миланом» запланировано на 20:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.