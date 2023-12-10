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Чемпионат Италии. Серия А

​Монтоливо: «Милан» - вообще не претендент на чемпионский титул»

10 Декабря 2023 • 10:10 Комментировать
Аталанта
3:2
Милан

Бывший футболист «Милана» Риккардо Монтоливо расстроен поражением своего бывшего клуба от «Аталанты» в пятнадцатом туре итальянского чемпионата. Он считает, что «Милан» вряд ли можно считать претендентом на чемпионский титул, несмотря на то, что не прошел еще даже первый круг чемпионата.

- «Милан» уже не претендент на чемпионский титул, я и не видел в нем потенциала сделать это. Я считаю, что даже у «Наполи» шансы на чемпионский титул были выше, хотя насчет «Наполи» я ошибался. А насчет «Интера» - нет, он и лидирует, - цитирует слова Монтоливо pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Монцей».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Риккардо Монтоливо

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