«Бавария» и «Тоттенхэм» нацелились на молодого итальянского защитника

Мюнхенская «Бавария» и лондонский «Тоттенхэм» положили глаз на центрального защитника «Аталанты» Джорджо Скальвини. Как сообщает журналист Николо Скира, оба клуба активно следят за 19-летним футболистом.

Скальвини проводит уже свой третий сезон в итальянской Серии А, где сумел произвести хорошее впечатление на многие топ-клубы. Ранее Джорджо также был связан с миланским «Интером», «Реалом», «Атлетико» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Скальвини не отметился ни одним результативным действием в 13 матчах чемпионата Италии. Transfermarkt оценивает центрального защитника в 40 миллионов евро.