Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» и «Тоттенхэм» нацелились на молодого итальянского защитника

06 Декабря 2023 • 11:11 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вест Хэм
1 1.80 X 4.30 2 4.05
07.12 23:15

Мюнхенская «Бавария» и лондонский «Тоттенхэм» положили глаз на центрального защитника «Аталанты» Джорджо Скальвини. Как сообщает журналист Николо Скира, оба клуба активно следят за 19-летним футболистом.

Скальвини проводит уже свой третий сезон в итальянской Серии А, где сумел произвести хорошее впечатление на многие топ-клубы. Ранее Джорджо также был связан с миланским «Интером», «Реалом», «Атлетико» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Скальвини не отметился ни одним результативным действием в 13 матчах чемпионата Италии. Transfermarkt оценивает центрального защитника в 40 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Аталанта Джорджо Скальвини ещё теги

Новости по матчу

05 Декабря
21:24
«Ювентус» установил ценник на Илинга, которого намерен купить «Тоттенхэм» 1
13:23
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм»: прогноз и ставки БК Pinnacle
12:05
Мэддисон: «Думаю, я главный фанат Беллингема, иногда страшно представлять, насколько он молод»
01:55
Мэддисон рассказал, как проходит его восстановление после травмы
04 Декабря
23:33
Мэддисон: «Сон обладает аурой великого игрока»
22:51
Мэддисон: «Постекоглу очень харизматичен, его мотивационные речи отлично работают»
12:46
Хави считает, что ло Чельсо усилит «Барселону», если перейдёт в январе
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ВЕСТ ХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
06.12.23 в 22:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
7.40 6.00 1.34
Видео
06.12.23 в 22:30
Фулхэм Фулхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.95 3.60 3.85
Видео
06.12.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
1.62 4.40 4.90
Видео
06.12.23 в 22:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Борнмут Борнмут
1.88 3.70 4.10
Видео
06.12.23 в 23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
2.16 3.70 3.15
Видео
06.12.23 в 23:15
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.10 0.00 0.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
11:41 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Марсьяль должен играть в низших лигах»
11:39 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Культура «Челси» пропитана победами, зачем нам её менять?»
11:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» намерен оформить трансфер Кефрена Тюрама за 35 миллионов евро + бонусы
11:11 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Тоттенхэм» нацелились на молодого итальянского защитника
10:57 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готов выложить за Меньяна до 60 миллионов евро 1
10:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола выразил уважение бывшему тренеру «Спартака»
10:24 · Англия. Премьер-лига
Каррагер - Гвардиоле: «Я бы выиграл АПЛ, если бы «Ливерпуль» принадлежал целой стране и обвинялся в 115 нарушениях»
10:18 · Англия. Премьер-лига
Салах или де Брёйне: Жоржиньо выбрал самого опасного соперника
10:02 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» выбрал между Санчо и Берарди
09:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Невилл никогда не выигрывал АПЛ 4 раза подряд, а Каррагер вообще не брал чемпионат»
09:46 · Англия. Премьер-лига
​Прервалась рекордная для «Вулверхэмптона» серия в 21-м веке
09:36 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» забил три мяча в высшей лиге впервые с 1991 года
09:31 · Англия. Премьер-лига
Анри назвал игрока «Арсенала» лучшим защитником АПЛ
09:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» хотят купить полузащитника с ценником 85 миллионов евро
09:21 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» продлит важного игрока команды
Все новости
Рекомендуем