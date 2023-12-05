Леау – о травме: «Я хорошо себя чувствую, но не должен рисковать»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау ответил на вопрос о своей травме.

Португалец повредил подколенное сухожилие в начале матча против «Лечче», который прошёл 11 ноября. Лидер атаки «россонери» пропустил три последующих поединка, в которых команда играла против «Фиорентины», дортмундской «Боруссии» и «Фрозиноне». Ожидается, что уже в скором времени 24-летний игрок сможет вернуться в строй.

«Я чувствую себя хорошо, но при травме такого рода нельзя рисковать, даже если она кажется несерьёзной. Мы с медицинским персоналом работаем изо дня в день. Мне потребуется время, чтобы набрать оптимальную форму, но впереди длинный сезон, и я должен полностью восстановиться», – рассказал в интервью Sky Sport Леау.