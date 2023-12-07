Беннасер: «Милан» ещё может выиграть скудетто»

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер поделился мыслями о перспективах своей команды в текущем розыгрыше Серии А.

Алжирский футболист недавно залечил травмы и впервые с весны появился на поле, выйдя на замену в матче против «Фрозиноне».

«Период восстановление после травмы был трудным, я много работал. Горжусь тем, чего добился за это время. Я ещё не набрал оптимальную форму, но уже близок.

Мы полностью сосредоточены на выполнении своих целей. Да, мы немного отстали в чемпионате, но по-прежнему верим в скудетто», – заявил в интервью SportMediaset Беннасер.

«Россонери» занимают третью строчку в Серии А после 14 туров. Отставание от лидирующего «Интера» составляет шесть очков, от «Ювентуса» – четыре.