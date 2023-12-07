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Чемпионат Италии. Серия А

Беннасер: «Милан» ещё может выиграть скудетто»

07 Декабря 2023 • 21:40 Комментировать
Аталанта
...
Милан
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09.12 20:00

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер поделился мыслями о перспективах своей команды в текущем розыгрыше Серии А.

Алжирский футболист недавно залечил травмы и впервые с весны появился на поле, выйдя на замену в матче против «Фрозиноне».

«Период восстановление после травмы был трудным, я много работал. Горжусь тем, чего добился за это время. Я ещё не набрал оптимальную форму, но уже близок.

Мы полностью сосредоточены на выполнении своих целей. Да, мы немного отстали в чемпионате, но по-прежнему верим в скудетто», – заявил в интервью SportMediaset Беннасер.

«Россонери» занимают третью строчку в Серии А после 14 туров. Отставание от лидирующего «Интера» составляет шесть очков, от «Ювентуса» – четыре.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер

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