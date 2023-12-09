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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» при помощи Миранчука дожала «Милан» в компенсированное время

09 Декабря 2023 • 22:00 Комментировать (1)
Аталанта
3:2
Милан

В 15-м туре Серии А «Аталанта» играла против «Милана». Начало получилось остроатакующим, Шарль де Кетеларе запорол два момента, а удар Оливье Жиру был блокирован. Адемола Лукман прорвался к воротам слева и пробил с рикошетом мимо пойманного на противоходе голкипера. Гости отыгрались после подачи углового, Жиру выиграл воздух и пробил под перекладину. Лукман с де Кетеларе разыграли красивую комбинацию, и первый оформил дубль - 2:1. Де Кетеларе и дважды Лукман были близки к тому, чтобы гарантировать победу своей команде, но забили гости. Прострел с левого фланга, Жиру пропустил мяч, и Лука Йович в касание переправил его в правый угол. Алексей Миранчук вышел на поле на 82-й минуте, заменив Лукмана. В компенсированное время Давиде Калабрия получил красную карточку. И тут же Миранчук перехватил мяч, а Луис Муриэль чудесным ударом пяткой вырвал победу - 3:2.

«Милан» остается третьим с отставанием от лидера в семь  очков, соперник - шестой.

Протокол игры  
Аталанта3:2Милан
(1:0) Лукман Адемола38'  
  45'Жиру Оливье (1:1)
(2:1) Лукман Адемола55'  
  80'Йович Лука (2:2)
(3:2) Муриэль Луис90'  
Муссо ХуанДе Рон МартенДжимсити БератСкальвини ДжорджиоДзаппакоста ДавидеРуджери Маттео 90' (Хольм Эмиль ( 90') Эдерсон Хонорато  72'Пашалич Марио 87' (Адопо Ндари ( 87') Копмейнерс ТëнДе Кетеларе Шарль 82' (Миранчук Алексей ( 82') Лукман Адемола 82' (Муриэль Луис ( 82')
Запасные: Цортеа НадирСиссе МустафаКарнесекки МаркоМендичино ЛеонардоДель Лунго ТоммасоМанцони АльбертоРосси ФранческоДжованни Бонфанти
Меньян МайкКалабрия Давиде  81'  90'Томори ФикайоЭрнандес ТеоФлоренци АлессандроЛофтус-Чик Рубен 72' (Йович Лука ( 72'  88') Рейндерс Тиджани  71' 88' (Адли Ясин ( 88') Муса ЮнусЧуквуэзе Саму 59' (Беннасер Исмаэль ( 59'  90') Жиру ОливьеПулишич Кристиан
Запасные: Побега ТоммазоСимич Ян-КарлоКрунич РадеРомеро ЛукаТраоре ШакаМиранте АнтониоБартезаги ДавидеНава Лапо
09 декабря. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Juventissimo
09 Декабря 2023 в 22:50
Муриэль красивую вишенку на торт положил. Зрелищная игра, безбашенная и напрочь лишенная прагматизма. Если бы не деревянный Кетеларе (так вроде), то голов было бы побольше.
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