«Аталанта» при помощи Миранчука дожала «Милан» в компенсированное время

В 15-м туре Серии А «Аталанта» играла против «Милана». Начало получилось остроатакующим, Шарль де Кетеларе запорол два момента, а удар Оливье Жиру был блокирован. Адемола Лукман прорвался к воротам слева и пробил с рикошетом мимо пойманного на противоходе голкипера. Гости отыгрались после подачи углового, Жиру выиграл воздух и пробил под перекладину. Лукман с де Кетеларе разыграли красивую комбинацию, и первый оформил дубль - 2:1. Де Кетеларе и дважды Лукман были близки к тому, чтобы гарантировать победу своей команде, но забили гости. Прострел с левого фланга, Жиру пропустил мяч, и Лука Йович в касание переправил его в правый угол. Алексей Миранчук вышел на поле на 82-й минуте, заменив Лукмана. В компенсированное время Давиде Калабрия получил красную карточку. И тут же Миранчук перехватил мяч, а Луис Муриэль чудесным ударом пяткой вырвал победу - 3:2.

«Милан» остается третьим с отставанием от лидера в семь очков, соперник - шестой.