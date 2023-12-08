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Чемпионат Италии. Серия А

Леау пропустит матч «Милана» против «Аталанты»

08 Декабря 2023 • 21:20 Комментировать
Аталанта
...
Милан
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Через 22 ч. 13 мин.

Возвращение на поле нападающего «Милана» Рафаэла Леау придётся отложить.

На днях итальянские СМИ сообщили о том, что португалец залечил травму и готов сыграть в ближайшем поединке Серии А против «Аталанты», который пройдёт 9 декабря. По информации Milan News, Леау всё-таки не сыграет в Бергамо – рулевой Стефано Пиоли решил не рисковать его здоровьем и предоставить ещё несколько дней для полного восстановления.

Отмечается, что 24-летний футболист с высокой вероятностью будет доступен в предстоящей встрече Лиги чемпионов против «Ньюкасла», которая состоится 13 декабря в рамках последнего тура группового этапа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Аталанта Стефано Пиоли Рафаэл Леау ещё теги

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