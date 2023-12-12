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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» выдал худший старт чемпионата при Пиоли

12 Декабря 2023 • 10:20 Комментировать
Аталанта
3:2
Милан

Статистика «Милана» после пятнадцати туров говорит не в пользу Стефано Пиоли - его команда проводит худшее начало сезона. Сейчас клуб уступает лидеру чемпионата уже девять очков. К примеру, в прошлом сезоне, когда выиграл «Наполи», отставание «Милана» после пятнадцати туров составляло восемь очков.

В сезоне 2021/2022, чемпионском для «Милана», клуб отставал от лидера к пятнадцатому туру на одно очко. Наконец, в сезоне 2020/2021, первом полном для Пиоли у руля клуба, «Милан» после пятнадцати туров вообще лидировал в турнирной таблице чемпионата.  

В следующем туре «Милан» сыграет с «Монцей».  


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли

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