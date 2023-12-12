​«Милан» выдал худший старт чемпионата при Пиоли

Статистика «Милана» после пятнадцати туров говорит не в пользу Стефано Пиоли - его команда проводит худшее начало сезона. Сейчас клуб уступает лидеру чемпионата уже девять очков. К примеру, в прошлом сезоне, когда выиграл «Наполи», отставание «Милана» после пятнадцати туров составляло восемь очков.

В сезоне 2021/2022, чемпионском для «Милана», клуб отставал от лидера к пятнадцатому туру на одно очко. Наконец, в сезоне 2020/2021, первом полном для Пиоли у руля клуба, «Милан» после пятнадцати туров вообще лидировал в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Монцей».