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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» получит половину от суммы трансфера Миранды в «Милан»

03 Декабря 2023 • 16:09 Комментировать
Альмерия
...
Бетис
1 3.45 X 3.75 2 2.10
Через 1 ч. 17 мин.

Каталонская «Барселона» пристально наблюдает за ходом сделки по трансферу защитника Хуана Миранды из «Бетиса» в итальянский «Милан». По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» получат 50% от суммы компенсации, которую заплатят «россонери».

Отмечается, что сумма трансфера составит 4 миллиона евро, половина из которых достанется «Барселоне». Об этом «сине-гранатовые» договорились ещё тогда, когда продавали Миранду в «Бетис».

23-летний Миранда в этом сезоне отыграл 10 матчей в чемпионате Испании, где воспитанник «Барселоны» записал на свой актив одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
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