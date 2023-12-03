«Барселона» получит половину от суммы трансфера Миранды в «Милан»

Каталонская «Барселона» пристально наблюдает за ходом сделки по трансферу защитника Хуана Миранды из «Бетиса» в итальянский «Милан». По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» получат 50% от суммы компенсации, которую заплатят «россонери».

Отмечается, что сумма трансфера составит 4 миллиона евро, половина из которых достанется «Барселоне». Об этом «сине-гранатовые» договорились ещё тогда, когда продавали Миранду в «Бетис».

23-летний Миранда в этом сезоне отыграл 10 матчей в чемпионате Испании, где воспитанник «Барселоны» записал на свой актив одну результативную передачу.