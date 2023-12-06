​Запросы Меньяна не устраивают «Милан»

Действующий контракт голкипера Майка Меньяна рассчитан до середины 2026 года, но «Милан» уже сейчас работает над подписанием нового соглашения. Впрочем, есть проблема – запросы игрока по зарплате. Как сообщает Corriere della Sera, 28-летний француз требует 8 миллионов евро за сезон – это больше, чем «россонери» могут предложить.

На фоне этой ситуации интерес к Меньяну проявляет целый ряд европейских топ-клубов, в частности «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

В сезоне 2023/2024 Майк Меньян провёл 16 матчей, в которых пропустил 20 голов. «Милан» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Серии А.