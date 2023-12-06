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Чемпионат Италии. Серия А

​Запросы Меньяна не устраивают «Милан»

06 Декабря 2023 • 14:46 Комментировать
Аталанта
...
Милан
09.12 20:00

Действующий контракт голкипера Майка Меньяна рассчитан до середины 2026 года, но «Милан» уже сейчас работает над подписанием нового соглашения. Впрочем, есть проблема – запросы игрока по зарплате. Как сообщает Corriere della Sera, 28-летний француз требует 8 миллионов евро за сезон – это больше, чем «россонери» могут предложить.

На фоне этой ситуации интерес к Меньяну проявляет целый ряд европейских топ-клубов, в частности «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

В сезоне 2023/2024 Майк Меньян провёл 16 матчей, в которых пропустил 20 голов. «Милан» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Майк Меньян

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АТАЛАНТА МИЛАН
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