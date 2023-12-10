​Флоренци: «Ничья была бы самым логичным результатом»

В пятнадцатом туре итальянского чемпионата «Аталанта» обыграла «Милан», забив последний гол глубоко в добавленное арбитром время. Полузащитник «Милана» Алессандро Флоренци прокомментировал итоги матча, он расстроен, так как считает, что его команда заслуживала как минимум ничью:

- Мы дважды отыгрывались, но затем пропустили третий гол, когда играли в меньшинстве. Такие матчи, если и не выигрываешь, то не должен проигрывать. Ничья была бы самым справедливым результатом игры, - цитирует слова Флоренци pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Монцей», это случится в воскресенье, семнадцатого декабря.