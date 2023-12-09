​Жиру и Пулишич – в основе «Милана» на матч против «Аталанты»

В субботу вечером в итальянской Серии А пройдёт матч между «Аталантой» и «Миланом». Наставник «россонери» Стефано Пиоли принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Меньян, Калабрия, Томори, Тео Эрнандес, Флоренци, Лофтус-Чик, Рейндерс, Муса, Чуквуэзе, Жиру, Пулишич.

Матч между «Аталантой» и «Миланом» стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на страницах портала LiveResult.

На текущий момент «Милан» располагается на третьей позиции в турнирной таблице итальянской Серии А.