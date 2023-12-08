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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Милан» стал ближе к подписанию Гирасси слухи

08 Декабря 2023 • 21:37 Комментировать
Аталанта
...
Милан
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Через 20 ч. 44 мин.

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси – одна из главных трансферных целей «Милана».

Как стало известно из недавних сообщений СМИ, «россонери» уже запланировали переговоры по 27-летнему форварду, чьи отступные составляют всего 17,5 млн евро. По данным Diario de Transferencias, состоявшиеся недавно обсуждения «Милана» с представителями Гирасси прошли «позитивно». В деле наблюдается прогресс, стороны продолжат вести диалог.

Серу Гирасси показывает невероятную результативность в нынешнем розыгрыше Бундеслиги: проведя 11 матчей, он забил 16 голов. Также на его счету два взятия ворот в двух встречах Кубка Германии.

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