​Де Кетеларе: «Победа над «Миланом» имеет особый вкус»

В пятнадцатом туре итальянского чемпионата «Аталанта» обыграла «Милан», и бывший игрок «россонери» Шарль де Кетеларе признал, что победа над бывшим клубом имеет особый вкус.

- Это был важный матч и важные три очка. Не буду отрицать, что победа над «Миланом» для меня имеет особый вкус. Но и в целом, любые три очка в Серии А важны, тут очень непросто побеждать. Сегодня рады все мы, не только я, - цитирует де Кетеларе pianetamilan.it.

В следующем, шестнадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Аталанта» примет в домашнем матче «Салернитану». Это случится восемнадцатого декабря.