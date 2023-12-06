«Наполи» планирует перехватить трансферную цель «Милана»

Левый защитник «Бетиса» Хуан Миранда заинтересовал ещё один клуб Серии А.

23-летний футболист станет свободным агентом по окончании сезона – он не собирается продлевать истекающий в июне контракт. На протяжении последних месяцев переговоры с испанцем вёл «Милан», планирующий подписать его на правах свободного агента. В ноябре стороны были близки к договорённости, однако ситуация остаётся неясной по сей день.

Согласно сведениям Calciomercato, «Наполи» готов перехватить Миранду у «Милана». Руководство неаполитанцев намерено предложить латералю пятилетний контракт с зарплатой в 2 млн евро за сезон – примерно те же условия пообещали игроку и «россонери».