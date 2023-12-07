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Беннасер: «Уход из «Арсенала» был одним из самых опасных решений в моей карьере»

07 Декабря 2023 • 15:00 Комментировать
Аталанта
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Милан
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09.12 20:00

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер рассказал, насколько тяжело ему дался уход из лондонского «Арсенала» в 2017 году. Напомним, проведя два сезона в «Эмполи» алжирец заработал повышение и перебрался на «Сан-Сиро».

«Уход из «Арсенала» был одним из самых опасных решений в моей карьере. У клуба была одна из лучших академий в Европе. Но когда у тебя есть уверенность и терпение, в конце концов ты получаешь вознаграждение. Я думаю, что получил своё вознаграждение», – цитирует полузащитника Sport Witness.

Напомним, в составе «Милана» Беннасер в 2022 году стал победителем итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арсенал Лондон Исмаэль Беннасер ещё теги

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