Беннасер: «Уход из «Арсенала» был одним из самых опасных решений в моей карьере»

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер рассказал, насколько тяжело ему дался уход из лондонского «Арсенала» в 2017 году. Напомним, проведя два сезона в «Эмполи» алжирец заработал повышение и перебрался на «Сан-Сиро».

«Уход из «Арсенала» был одним из самых опасных решений в моей карьере. У клуба была одна из лучших академий в Европе. Но когда у тебя есть уверенность и терпение, в конце концов ты получаешь вознаграждение. Я думаю, что получил своё вознаграждение», – цитирует полузащитника Sport Witness.

Напомним, в составе «Милана» Беннасер в 2022 году стал победителем итальянской Серии А.