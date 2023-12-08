Беннасер: «Ибрагимович точно поможет «Милану»

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер высказался о возможном возвращении в клуб Златана Ибрагимовича.

Бывший шведский футболист, завершивший карьеру по окончании прошлого сезона, в скором времени может занять должность в структуре «Милана», о чём неоднократно сообщали итальянские СМИ.

«Конечно, будучи игроком «Милана», Златан многое дал команде. Я не обсуждал его возвращение ни с ним, ни с одноклубниками, и я не знаю, вернётся ли он, но Ибра – это Ибра. Его приход точно нам поможет», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Беннасера.

В настоящий момент «Милан» занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А, на шесть очков отставая от «Интера».