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Чемпионат Италии. Серия А

Беннасер: «Ибрагимович точно поможет «Милану»

08 Декабря 2023 • 00:37 Комментировать
Аталанта
...
Милан
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09.12 20:00

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер высказался о возможном возвращении в клуб Златана Ибрагимовича.

Бывший шведский футболист, завершивший карьеру по окончании прошлого сезона, в скором времени может занять должность в структуре «Милана», о чём неоднократно сообщали итальянские СМИ.

«Конечно, будучи игроком «Милана», Златан многое дал команде. Я не обсуждал его возвращение ни с ним, ни с одноклубниками, и я не знаю, вернётся ли он, но Ибра – это Ибра. Его приход точно нам поможет», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Беннасера.

В настоящий момент «Милан» занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А, на шесть очков отставая от «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Исмаэль Беннасер ещё теги

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