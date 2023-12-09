​Муриэль: «Прекрасная концовка матча»

В пятнадцатом туре чемпионата Италии «Аталанта» обыграла «Милан», забив решающий гол в добавленное арбитром время. Его записал на свой счет колумбиец Луис Муриэль, который не скрывал после игры своей радости.

- Это был красивый финал матча, который мы провели очень хорошо. Соперник больше владел мячом и нам надо было контролировать его. Мы отыгрались наилучшим образом после неудачи в Турине, и так должно быть и впредь. Когда я на поле, то всегда стараюсь принести наибольшую пользу, - цитирует слова Муриэля pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Аталанта» примет дома «Салернитану».