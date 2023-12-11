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Чемпионат Италии. Серия А

​Конте может стать наставником «Милана»

11 Декабря 2023 • 09:51 Комментировать (1)
Аталанта
3:2
Милан

Сгущаются тучи над Стефано Пиоли - «Милан» теряет почву под ногами в итальянском чемпионате и близок к расставанию с Лигой чемпионов. От этого для Пиоли может зависеть очень многое, потому что в Италии уже вовсю обсуждают перспективу расставания с Пиоли и его замены на Антонио Конте.

Как считают журналисты La Gazzetta Dello Sport, Конте не против поработать с «Миланом». Так же считает и авторитетный итальянский журналист Николо Скира, который, однако, подчеркнул то, что для Конте потребуется больше денег - 7-8 миллионов евро, в то время как Пиоли работает за 4,5 миллиона.

Кроме того, Конте ведет и другие переговоры - с «Ювентусом», «Ромой» и «Наполи».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Антонио Конте

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Комментарии (1)
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Олли Кан
11 Декабря 2023 в 10:06
В Лиге Чемпионов ничего не светит, конечно, а в чемпионате рановато начали хоронить Милан, всё впереди еще. Это просто слухи, я думаю Пиоли дадут еще шанс и он не один матч еще проведет, возглавляя Милан
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