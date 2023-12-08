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«Ноттингем Форест» принял решение по Ориги

08 Декабря 2023 • 22:44 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ноттингем Форест
1 1.88 X 3.60 2 4.40
Через 18 ч. 44 мин.

Нападающий «Милана» Дивок Ориги, выступающий за «Ноттингем Форест» на правах аренды, вернётся в свой клуб.

«Лесники» арендовали 28-летнего футболиста до конца текущего сезона с возможностью выкупа за 5 млн евро. Как информирует Football Italia, всё идёт к тому, что английский клуб не станет оформлять покупку бельгийца, поскольку тот не может пробиться в стартовый состав. Таким образом, после завершения кампании форвард вернётся в «Милан».

Дивок Ориги принял участие в восьми матчах «Ноттингем Форест» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, лишь однажды появившись в старте. На счету игрока пока нет результативных действий.

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Евро-Футбол.Ру,
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