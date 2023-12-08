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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» определился с ценником Крунича, на которого претендует «Фенербахче»

08 Декабря 2023 • 23:07 Комментировать
Бешикташ
...
Фенербахче
1 4.00 X 3.70 2 1.88
Через 18 ч. 14 мин.

Полузащитник «Милана» Раде Крунич может перебраться в «Фенербахче» в январе.

Боснийский футболист заинтересовал турецкий клуб ещё летом, но решил не покидать ряды «россонери». Как уже сообщалось, «Фенербахче» вновь вознамерился переманить в свои ряды 30-летнего хавбека, и тот уже дал своё согласие, договорившись с клубом о трёхлетнем контракте. Чтобы сделка состоялась, гранду турецкой лиги осталось договориться с «Миланом». По данным инсайдера Николо Скиры, руководство итальянского клуба запрашивает за игрока 8-10 млн евро.

Раде Крунич принял участие в 14 матчах «Милана» в нынешнем сезоне. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.

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