Беннасер заявил, что готов остаться в «Милане» до конца карьеры

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер хотел бы провести в клубе много лет.

Алжирец пополнил ряды «россонери» в августе 2019 года, перебравшись из «Эмполи». Недавний матч против «Фрозиноне» стал для опорного хавбека первым в текущем сезоне – он около полугода восстанавливался после травмы, полученной в конце прошлой кампании.

В недавнем интервью 26-летний футболист признался, что готов провести в «Милане» остаток карьеры: «Остаться здесь до конца карьеры? Почему бы нет? Я не знаю, что может произойти завтра, но этот клуб очень дорог моему сердцу», – цитирует MilanReports Беннасера.