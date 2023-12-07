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Чемпионат Италии. Серия А

Беннасер заявил, что готов остаться в «Милане» до конца карьеры

07 Декабря 2023 • 22:55 Комментировать
Аталанта
...
Милан
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09.12 20:00

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер хотел бы провести в клубе много лет.

Алжирец пополнил ряды «россонери» в августе 2019 года, перебравшись из «Эмполи». Недавний матч против «Фрозиноне» стал для опорного хавбека первым в текущем сезоне – он около полугода восстанавливался после травмы, полученной в конце прошлой кампании.

В недавнем интервью 26-летний футболист признался, что готов провести в «Милане» остаток карьеры: «Остаться здесь до конца карьеры? Почему бы нет? Я не знаю, что может произойти завтра, но этот клуб очень дорог моему сердцу», – цитирует MilanReports Беннасера.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер

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