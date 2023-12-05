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Чемпионат Италии. Серия А

Леау может вернуться на поле уже в ближайшем матче «Милана»

05 Декабря 2023 • 21:42 Комментировать
Аталанта
...
Милан
09.12 20:00

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау близок к возвращению в строй.

Португальский футболист угодил в лазарет 11 ноября, получив травму в матче против «Лечче». Стефано Пиоли был вынужден обходиться без ключевого игрока атаки в трёх последующих встречах, однако уже в предстоящей игре форвард может вернуться. По информации Sky Sport, проведённое во вторник обследование показало, что Леау полностью залечил повреждение – ему уже разрешили приступить к тренировкам на поле. Ожидается, что звезда «россонери» сможет принять участие в ближайшей встрече с «Аталантой» (9 декабря), если не почувствует боли при нагрузках.

В активе Рафаэла Леау четыре забитых гола и четыре ассиста в 16 матчах за «Милан» в нынешней кампании.

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Милан Аталанта Рафаэл Леау ещё теги

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