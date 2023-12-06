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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» согласовал условия контракта с Мирандой

06 Декабря 2023 • 16:16 Комментировать
Вильяновенсе
...
Бетис
1 18.00 X 6.90 2 1.17
Через 3 ч. 36 мин.

Итальянский «Милан» согласовал условия личного контракта с левым защитником «Бетиса» Хуаном Мирандой. Как сообщает журналист Маттео Моретто, испанец должен подписать с клубом соглашение до 2028 года.

Отмечается, что «Милан» предложит «Бетису» всего два миллиона евро в качестве суммы компенсации за 23-летнего футболиста. «Россонери» обосновывают это тем, что у Миранды осталось всего полгода по действующему контракту.

Напомним, половина от суммы трансфера Миранды должна достаться каталонской «Барселоне», которая включила специальный пункт в договор при продаже футболиста в «Бетис».

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