«Милан» согласовал условия контракта с Мирандой

Итальянский «Милан» согласовал условия личного контракта с левым защитником «Бетиса» Хуаном Мирандой. Как сообщает журналист Маттео Моретто, испанец должен подписать с клубом соглашение до 2028 года.

Отмечается, что «Милан» предложит «Бетису» всего два миллиона евро в качестве суммы компенсации за 23-летнего футболиста. «Россонери» обосновывают это тем, что у Миранды осталось всего полгода по действующему контракту.

Напомним, половина от суммы трансфера Миранды должна достаться каталонской «Барселоне», которая включила специальный пункт в договор при продаже футболиста в «Бетис».