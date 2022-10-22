Ребич сыграл свой сотый матч за «Милан»

В матче одиннадцатого тура итальянской Серии А «Милан» крупно обыграл «Монцу», выиграв со счетом 4:1. В составе чемпионов Италии в стартовом составе вышел хорватский атакующий полузащитник Анте Ребич, который отыграл ровно один час игрового времени, после чего был заменен на автора последнего гола - Рафаэла Леау.

Как оказалось, для Ребича победный матч с «Монцей» оказался сотым в составе «Милана». 83 матча он провел за команду в чемпионате, девять аз сыграл в Лиге чемпионов и восемь раз - в Кубке Италии. За это время Ребич забил 29 голов.

В двенадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет на выезде с «Торино».