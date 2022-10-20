Пато: «Футбол сильно изменился, и «Милан» адаптировался к новым реалиям»

Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато высказался на тему успехов «россонери» в последние годы.

В сезоне 2021/22 «Милан» впервые за 11 лет выиграл итальянскую Серию А, и бразилец считает, что подъём клуба может продолжиться: «Футбол сильно изменился и стал гораздо быстрее, чем раньше – «Милану» удалось приспособиться к этим изменениям. Нынешний «Милан» показывает современную игру. Я рад, что мне довелось выступать в этом клубе и отпраздновать с ним победы, но сегодняшний футбол сильно отличается от того, что было при мне. Надеюсь, новому «Милану» покорятся великие высоты», – цитирует Calciomercato форварда, выступавшего за «красно-чёрных» с 2007 по 2013 год.