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Чемпионат Италии. Серия А

Пато: «Футбол сильно изменился, и «Милан» адаптировался к новым реалиям»

20 Октября 2022 • 21:15 Комментировать
Милан
...
Монца
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22.10 19:00

Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато высказался на тему успехов «россонери» в последние годы.

В сезоне 2021/22 «Милан» впервые за 11 лет выиграл итальянскую Серию А, и бразилец считает, что подъём клуба может продолжиться: «Футбол сильно изменился и стал гораздо быстрее, чем раньше – «Милану» удалось приспособиться к этим изменениям. Нынешний «Милан» показывает современную игру. Я рад, что мне довелось выступать в этом клубе и отпраздновать с ним победы, но сегодняшний футбол сильно отличается от того, что было при мне. Надеюсь, новому «Милану» покорятся великие высоты», – цитирует Calciomercato форварда, выступавшего за «красно-чёрных» с 2007 по 2013 год.

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Милан Алешандре Пато
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МИЛАН МОНЦА
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