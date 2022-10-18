Спортивный директор «Милана» Массара: «Мы уверены в продлении контракта с Леау»

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара оценил шансы команды продлить контракт с нападающим Рафаэлем Леау, который интересен лондонскому «Челси».

«Мы уверены в том, что достигнем соглашения и продлим контракт с Леау. Мы постараемся найти решение и сохранить Рафаэла на долгий срок. Его отец будет здесь вечером, мы обсудим с ним ситуацию за ужином», – цитирует Массару итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

В новом сезоне Леау отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами в девяти матчах итальянской Серии А. Контракт футболиста действует до 2024 года.