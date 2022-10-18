Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Милана» Массара: «Мы уверены в продлении контракта с Леау»

18 Октября 2022 • 09:55 Комментировать
Милан
...
Монца
1 1.37 X 4.90 2 8.00
22.10 19:00

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара оценил шансы команды продлить контракт с нападающим Рафаэлем Леау, который интересен лондонскому «Челси».

«Мы уверены в том, что достигнем соглашения и продлим контракт с Леау. Мы постараемся найти решение и сохранить Рафаэла на долгий срок. Его отец будет здесь вечером, мы обсудим с ним ситуацию за ужином», – цитирует Массару итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

В новом сезоне Леау отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами в девяти матчах итальянской Серии А. Контракт футболиста действует до 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Фредерик Массара Рафаэл Леау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН МОНЦА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Октября
11:11 · Италия. Серия А
Моуринью рассказал, что думает о Бензема
10:20 · Италия. Серия А
«Интер» продолжает работать над новым контрактом Шкриньяра
09:55 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Милана» Массара: «Мы уверены в продлении контракта с Леау»
09:54 · Италия. Серия А
«Ювентус» может продать полузащитника в январе
09:45 · Италия. Серия А
Барелла оценил свои шансы стать капитаном «Интера»
08:32 · Италия. Серия Б
Левандовски прокомментировал получение награды Герда Мюллера
17 Октября
23:46 · Италия. Серия А
«Лечче» с «Фиорентиной» не определили сильнейшего
23:18 · Англия. Премьер-лига
Известны 10 лучших футболистов года по версии France Football. Мбаппе, Холанн и Винисиус – не в топ-5 официально
21:41 · Италия. Серия А
Канчельскис: Кокорин профукал карьеру из-за денег, его уровень — ФНЛ
21:29 · Италия. Серия А
«Рома» обыграла аутсайдера, быстро забив пенальти 1
20:10 · Италия. Серия А
Петржела — о Кокорине: Он мог бы сейчас претендовать на «Золотой мяч» 1
18:30 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» нацелился на звёздного защитника из Серии А
18:25 · Италия. Серия А
​Сарри считает футбольные заработки аморальными 2
18:18 · Италия. Серия А
​Дибала использует метод Надаля, Брайанта и Вудса
16:57 · Италия. Серия А
​Кокорин: «Если бы я лазил с бутылкой водки и с икрой, но забивал, всем бы было всё равно» 1
Все новости
Рекомендуем