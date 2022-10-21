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Чемпионат Италии. Серия А

Эль-Шаарави: «Милан» - это было исполнение моей мечты»

21 Октября 2022 • 23:19 Комментировать
Милан
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Монца
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Через 19 ч. 5 мин.

Бывший футболист «Милана» Стефан Эль-Шаарави поделился своими воспоминаниями о пребывании в этом клубе, которому он посвятил пять лет своей карьеры. Сейчас эль-Шаарави выступает в составе другого итальянского клуба - столичной «Ромы». В «Милане» он выступал с 2011 по 2016 год, забив в составе клуба в общей сложности 21 гол в чуть более чем восьмидесяти проведенных матчах.

- Когда мне сказали, что я стану игроком «Милана», то это было очень эмоционально. Это была мечта, которая исполнилась. В первый день в команде я познакомился с Абати и Нестой - это также было исполнением мечты, - цитирует слова эль-Шаарави pianetamilan.it.

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Милан Стефан Эль-Шаарави
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МИЛАН МОНЦА
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