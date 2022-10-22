«Монца» потерпела разгромное поражение от «Милана» в принципиальном матче

«Монца» не смогла сходу обыграть «Милан», прежний клуб текущих руководителей дерзкого новичка. В 11-м туре Серии А «россонери» устроили сопернику разгром. Всё началось с прорыва Браима Диаса от центральной линии к штрафной и удара в падении - точно в цель. Он же в конце тайма получил мяч в штрафной, развернул опекуна и удвоил результат. Дивок Ориги забил третий гол, запустив мяч в девятку со средней дистанции. Гости ответили голом со штрафного, а Рафаэл Леау наказал противника в контратаке - 4:1.

В итоге «россонери» настигли лидирующий «Наполи».

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