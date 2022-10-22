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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» потерпела разгромное поражение от «Милана» в принципиальном матче

22 Октября 2022 • 20:53 Комментировать
Милан
4:1
Монца
окончен

«Монца» не смогла сходу обыграть «Милан», прежний клуб текущих руководителей дерзкого новичка. В 11-м туре Серии А «россонери» устроили сопернику разгром. Всё началось с прорыва Браима Диаса от центральной линии к штрафной и удара в падении - точно в цель. Он же в конце тайма получил мяч в штрафной, развернул опекуна и удвоил результат. Дивок Ориги забил третий гол, запустив мяч в девятку со средней дистанции. Гости ответили голом со штрафного, а Рафаэл Леау наказал противника в контратаке - 4:1.

В итоге «россонери» настигли лидирующий «Наполи».

Протокол игры  
Милан4:1Монца
(1:0) Диас Браим16'  
(2:0) Диас Браим41'  
(3:0) Ориги Дивок65'  
  70'Раноккья Филиппо (3:1)
(4:1) Леау Рафаэл84'  
Татарушану ЧиприанДест Серджино 46' (Калюлю Пьер ( 46') Кьяер Симон 61' (Габбия Маттео ( 61') Томори ФикайоТео ЭрнандесБеннасер ИсмаэльПобега ТоммазоМессьяс ЖуниорДиас Браим 53' (Де Кетеларе Шарль ( 53') Ребич Анте 61' (Леау Рафаэл ( 61') Ориги Дивок  31' 78' (Вранкс Астер ( 78')
Запасные: Тиау МаликБакайоко ТьемуэБалло-Туре ФодеАдли ЯсинЮнгдал АндреасТонали СандроКрунич РадеЖиру ОливьеМиранте Антонио
Ди Грегорио МикелеАнтов ВалентинМари ПаблоКальдирола Лука 54' (Петанья Андреа ( 54') Чиурриа ПатрикАугусто КарлосБарберис Андреа 46' (Раноккья Филиппо ( 46') Сенси Стефано 66' (Гюткьяр Кристиан ( 66') Пессина МаттеоКапрари Джанлука 66' (Бондо Варрен ( 66'  72') Мота Дани 54' (Карбони Андреа ( 54')
Запасные: МарлонСоррентино АлессандроБиринделли СамуэлеКолпани АндреаМачин ХосеВиньято СамуэлеВалоти МатиаКраньо АлессиоД'Аллесандро МаркоДонати Джулио
22 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Видео

4:1. Гол Рафаэла Леау (видео). Чемпионат Италии. Футбол
4:1. Гол Рафаэла Леау (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:1. Гол Филиппо Раноккьи (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:1. Гол Филиппо Раноккьи (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Дивок Ориги (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Дивок Ориги (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Браима Диаса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Браима Диаса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Браима Диаса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Браима Диаса (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
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