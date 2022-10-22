«Монца» потерпела разгромное поражение от «Милана» в принципиальном матче

«Монца» не смогла сходу обыграть «Милан», прежний клуб текущих руководителей дерзкого новичка. В 11-м туре Серии А «россонери» устроили сопернику разгром. Всё началось с прорыва Браима Диаса от центральной линии к штрафной и удара в падении - точно в цель. Он же в конце тайма получил мяч в штрафной, развернул опекуна и удвоил результат. Дивок Ориги забил третий гол, запустив мяч в девятку со средней дистанции. Гости ответили голом со штрафного, а Рафаэл Леау наказал противника в контратаке - 4:1.
В итоге «россонери» настигли лидирующий «Наполи».
Протокол игры
|(1:0) Диас Браим16'
|(2:0) Диас Браим41'
|(3:0) Ориги Дивок65'
|70'Раноккья Филиппо (3:1)
|(4:1) Леау Рафаэл84'
Татарушану Чиприан•Дест Серджино46' (Калюлю Пьер (46') •Кьяер Симон61' (Габбия Маттео (61') •Томори Фикайо•Тео Эрнандес•Беннасер Исмаэль•Побега Томмазо•Мессьяс Жуниор•Диас Браим53' (Де Кетеларе Шарль (53') •Ребич Анте61' (Леау Рафаэл (61') •Ориги Дивок 31'78' (Вранкс Астер (78')
Ди Грегорио Микеле•Антов Валентин•Мари Пабло•Кальдирола Лука54' (Петанья Андреа (54') •Чиурриа Патрик•Аугусто Карлос•Барберис Андреа46' (Раноккья Филиппо (46') •Сенси Стефано66' (Гюткьяр Кристиан (66') •Пессина Маттео•Капрари Джанлука66' (Бондо Варрен (66') • 72'Мота Дани54' (Карбони Андреа (54')
22 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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