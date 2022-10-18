В «Милане» опасаются, что успешное выступление Леау на ЧМ-2022 усложнит продление контракта

Нападающий Рафаэл Леау начал переговоры с «Миланом» о новом контракте, но полное согласие ещё не достигнуто.

Ранее технический директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что в клубе надеются заключить новый договор с 23-летним португальцем до старта чемпионата мира в Катаре. Согласно сведениям Sky Sport Italia, такое условие связано с тем, что успешное выступление на мундиале повысит запросы игрока по зарплате и усилит к нему интерес со стороны представителей Английской премьер-лиги.

Действующий договор Рафаэла Леау с «Миланом» рассчитан до 2024 года. По данным СМИ, форварду предложена зарплата в размере 7 млн евро в год.