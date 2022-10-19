Тео Эрнандеса ограбили, грабители вынесли из виллы игрока один миллион евро

Защитник «Милана» Тео Эрнандес стал жертвой ограбления. По информации от журналиста Николо Скиры, вчера вечером в виллу футболиста ворвались четверо грабителей в комбинезонах. Злоумышленникам удалось вынести из дома миллион евро.

По данным от источника, полиция начала расследование по поводу инцидента. Сообщается, что грабители были вооружены, благодаря чему обездвижили одного из присутствующих дома членов семьи.

Ещё неизвестно, позволит ли психологическое состояние Эрнандеса принять ему участие в матче против «Монцы», который состоится на этих выходных. Напомним, Тео недавно восстановился после травмы.