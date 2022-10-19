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Чемпионат Италии. Серия А

Адвокат Димвула призывает «Милан» вести переговоры по новому контракту Леау с ним, а не с агентом Жорже Мендешем

19 Октября 2022 • 13:56 Комментировать
Милан
...
Монца
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22.10 19:00

В вопросе с продлением контракта нападающего Рафаэла Леау с «Миланом» возникла путаница. Адвокат Тед Димвула настаивает, что клуб должен вести переговоры по новому соглашению с ним, а не с агентом португальца Жорже Мендешем. Об этом сообщает Football Italia.

Напомним, недавно у «Милана» должна была состояться встреча с окружением Леау, где стороны должны были обсудить условия нового контракта. Нынешнее соглашение португальца с «россонери» истекает летом 2024 года.

За Леау следят топ-клубы из чемпионата Англии, среди которых «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». В контракте игрока прописаны отступные в размере 150 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Жорже Мендеш Рафаэл Леау
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МИЛАН МОНЦА
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