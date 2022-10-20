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Чемпионат Италии. Серия А

Верховод: «Милан» справится и без Леау»

20 Октября 2022 • 04:19 Комментировать
Милан
...
Монца
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22.10 19:00

Бывший итальянский защитник с российскими корнями Пьетро Верховод считает, что «Милану» не следует идти на поводу у португальского нападающего Рафаэла Леау, так как команда справится и без него. Верховод, который прославил свое имя великолепными выступлениями за «Сампдорию», в составе которой стал чемпионом Италии, успел провести и сезон за «Милан», хотя в том году, 1996\1997, команда закончила чемпионат лишь одиннадцатой.

- Я думаю, что «Милан» обойдется и без него, он играет сорок минут за матч. Он может сделать разницу, но есть и другие футболисты, которые делали разницу. Можно двигаться вперед и без Леау. Доннарумма тоже уходил и все думали, что все, но оказалось, что клуб ничего не потерял, - цитирует Верховода pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Пьетро Верховод Рафаэл Леау
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