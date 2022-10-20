Верховод: «Милан» справится и без Леау»

Бывший итальянский защитник с российскими корнями Пьетро Верховод считает, что «Милану» не следует идти на поводу у португальского нападающего Рафаэла Леау, так как команда справится и без него. Верховод, который прославил свое имя великолепными выступлениями за «Сампдорию», в составе которой стал чемпионом Италии, успел провести и сезон за «Милан», хотя в том году, 1996\1997, команда закончила чемпионат лишь одиннадцатой.

- Я думаю, что «Милан» обойдется и без него, он играет сорок минут за матч. Он может сделать разницу, но есть и другие футболисты, которые делали разницу. Можно двигаться вперед и без Леау. Доннарумма тоже уходил и все думали, что все, но оказалось, что клуб ничего не потерял, - цитирует Верховода pianetamilan.it.