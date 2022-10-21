​Пиоли доволен влиянием Ибрагимовича

Перед матчем Серии А против «Монцы» главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о влиянии Златана Ибрагимовича в команде.

«Во всём, что он говорит и делает, Златан никогда не бывает банальным. Он очень умный, он знает, как мы хотим играть, и как мы готовимся.

Его присутствие позитивно влияет на команду. Восстановление Златана затягивается, нужно некоторое время, прежде чем мы снова увидим его на поле. Но приятно видеть его здесь, в Миланелло», - сказал Пиоли на пресс-конференции.

«Милан» на текущую минуту располагается на третьей позиции в турнирной таблице итальянской Серии А.