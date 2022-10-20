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Чемпионат Италии. Серия А

​Игроки «Милана» отметили день рождения Пиоли

20 Октября 2022 • 16:50 Комментировать
Милан
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Монца
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22.10 19:00

В четверг, 20 октября, день рождения отмечает Стефано Пиоли. Главному тренеру «Милана» «стукнуло» 57 лет.

Как сообщает на своих страницах Milannews, после утренней тренировки футболисты и персонал «Милана» задержались на базе. Они отметили день рождения тренера тортом и напитками (вероятно, безалкогольными).

Напомним, что Стефано Пиоли в прошлом сезоне привёл «Милан» к первому за 11 лет титулу чемпиона Италии. Издание FourFourTwo включило рулевого «россонери» в рейтинг лучших тренеров мира.

Ближайший матч чемпионата Италии «Милан» проведёт 22 октября – против «Монцы» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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МИЛАН МОНЦА
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