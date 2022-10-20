​Игроки «Милана» отметили день рождения Пиоли

В четверг, 20 октября, день рождения отмечает Стефано Пиоли. Главному тренеру «Милана» «стукнуло» 57 лет.

Как сообщает на своих страницах Milannews, после утренней тренировки футболисты и персонал «Милана» задержались на базе. Они отметили день рождения тренера тортом и напитками (вероятно, безалкогольными).

Напомним, что Стефано Пиоли в прошлом сезоне привёл «Милан» к первому за 11 лет титулу чемпиона Италии. Издание FourFourTwo включило рулевого «россонери» в рейтинг лучших тренеров мира.

Ближайший матч чемпионата Италии «Милан» проведёт 22 октября – против «Монцы» на своём поле.