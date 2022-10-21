Мальдини – лучший футбольный менеджер года

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини удостоился звания лучшего футбольного менеджера в прошлом сезоне. Эту награду итальянский специалист получил на ежегодной премии Golden Boy Awards.

Напомним, что «Милан» в прошлом сезоне впервые за 11 лет выиграл чемпионат Италии. При этом «россонери» совсем не считались фаворитами Серии А перед стартом кампании, ведь эксперты делали ставки на миланский «Интер» или туринский «Ювентус».

В данный момент «Милан» располагается в турнирной таблице Серии А на третьем месте, отставая от лидирующего «Наполи» на три очка.

Мальдини ранее всю футбольную карьеру выступал за «Милан» и выиграл с клубом множество трофеев.