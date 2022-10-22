Пиоли: «Победили, но было непросто»

В матче одиннадцатого тура итальянской Серии А «Милан» крупно обыграл «Монцу», выиграв со счетом 4:1. Успех чемпионской команды прокомментировал ее наставник Стефано Пиоли, который считает, что победа далась нелегко.

- Я доволен выступлением, доволен качеством игры, но было непросто. Мы сыграли хорошо, но можно было еще лучше. Теперь пора думать о следующем матче, а он уже во вторник. Нам надо выигрывать там, чтобы сохранить шансы на дальнейшее продолжение борьбы, - цитирует Пиоли pianetamilan.it.

В двенадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет на выезде с «Торино».