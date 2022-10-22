Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Победили, но было непросто»

22 Октября 2022 • 22:12 Комментировать
Милан
4:1
Монца
окончен

В матче одиннадцатого тура итальянской Серии А «Милан» крупно обыграл «Монцу», выиграв со счетом 4:1. Успех чемпионской команды прокомментировал ее наставник Стефано Пиоли, который считает, что победа далась нелегко.

- Я доволен выступлением, доволен качеством игры, но было непросто. Мы сыграли хорошо, но можно было еще лучше. Теперь пора думать о следующем матче, а он уже во вторник. Нам надо выигрывать там, чтобы сохранить шансы на дальнейшее продолжение борьбы, - цитирует Пиоли pianetamilan.it.

В двенадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет на выезде с «Торино».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Монца
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Салернитана Салернитана
Специя Специя
1
0
2.05 3.40 3.80
Видео
Окончен
Милан Милан
Монца Монца
4
1
1.43 4.70 7.50
Видео
Перерыв
Фиорентина Фиорентина
Интер Милан Интер Милан
1
2
3.65 3.70 2.01
Видео
23.10.22 в 13:30
Удинезе Удинезе
Торино Торино
2.23 3.25 3.50
Видео
23.10.22 в 16:00
Болонья Болонья
Лечче Лечче
2.30 3.35 3.25
Видео
23.10.22 в 19:00
Аталанта Аталанта
Лацио Лацио
2.15 3.60 3.35
Видео
23.10.22 в 21:45
Рома Рома
Наполи Наполи
2.34 3.45 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
22:47 · Италия. Серия А
Ребич сыграл свой сотый матч за «Милан»
22:12 · Италия. Серия А
Пиоли: «Победили, но было непросто»
21:17 · Италия. Серия А
​«Рома» - «Наполи»: прогноз на матч чемпионата Италии – 23 октября 2022
21:15 · Италия. Серия А
«Фиорентина» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
20:59 · Италия. Серия А
«Интер» объявил состав на матч с «Фиорентиной»
20:53 · Италия. Серия А
«Монца» потерпела разгромное поражение от «Милана» в принципиальном матче
19:21 · Англия. Премьер-лига
Конте нашёл усиление для «Тоттенхэма» в Италии
19:00 · Италия. Серия А
​Спаллетти: «Я могу учиться даже у тренеров из Серии С»
18:56 · Италия. Серия А
​Спаллетти: «Моуринью – супертренер»
18:52 · Италия. Серия А
​Моуринью не согласен с дисквалификацией Дзаньоло
18:49 · Италия. Серия А
«Барселона» может подписать Шкриньяра в январе слухи
18:42 · Италия. Серия А
​Моуринью не считает свою команду оборонительной
18:37 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Спаллетти знает, что «Наполи» может проиграть нам»
18:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Монца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
18:03 · Италия. Серия А
«Салернитана» минимально обыграла «Специю»
Все новости
Рекомендуем