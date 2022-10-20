Калюлю сменил агентство - теперь переговоры о продлении контракта начнутся с нуля

Защитник «Милана» Пьер Калюлю сменил агентство, которое представляет его интересы. Теперь французский футболист будет работать с Stellar Sports - компанией, которая уже работает с Сержиньо Дестом, недавно присоединившимся к «Милану» из «Барселоны».

Для руководства «Милана» это не самая приятная новость в силу того, что перед этим оно инициировало переговоры о продлении контракта с 22-летним футболистом, они уже продвинулись, а теперь все придется начинать с нуля и общаться с другой публикой.

Калюлю выступает в составе «Милана» с 2020 года, ранее он защищал цвета второй команды «Лиона».