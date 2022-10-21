Пиоли – о матче с «Монцей»: «Здесь есть место романтике»

В субботу «Милан» проведёт матч чемпионата Италии против «Монцы». Этим клубом владеет Сильвио Берлускони, а его директором является Адриано Галлиани. Ранее они занимали такие же должности в «Милане».

«Здесь есть место романтике. Берлускони и Галлиани входят в историю «Милана». Но нам нужно оставить эти вещи в стороне.

Берлускони не звонил мне. В прошлом да, мы общались о футболе и о других вещах. Он высказывал мне какие-то мысли о тактических моментах.

«Монца» - команда, которая хорошо обороняется, действует агрессивно. У них есть техничные игроки. Думаю, они будут решительно настроены на матч с нами», - сказал Пиоли на пресс-конференции.