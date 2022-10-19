В гонку за Леау включился ещё один английский топ-клуб

В гонке за нападающим «Милана» Рафаэлем Леау появился ещё один участник. Ранее стало известно об интересе к португальцу со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но теперь в борьбу включился ещё и «Ливерпуль», который как раз задумывается над усилением левого фланга атаки.

По информации от Liverpool Echo, мерсисайдский клуб пристально следит за Леау и в случае чего будет готов озвучить «Милану» своё предложение. Как и все остальные топ-клубы, команда Юргена Клоппа надеется, что Рафаэл не продлит свой контракт с «россонери», что позволит следующим летом заполучить его по скидке.

Напомним, соглашение Леау с «Миланом» истекает в конце следующего сезона. На счету португальца 4 гола и 4 ассиста в нынешней кампании в Серии А.