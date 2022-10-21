Пато: «Леау может стать символом «Милана»

Александре Пато, в прошлом выступавший в составе «Милана», следит за игрой команды и высоко ценит ее успехи - «Милан», напомним, вернул себе Скудетто, чего с клубом не случалось целых одиннадцать лет. Символом возрождающегося «Милана» Пато считает португальского игрока Рафаэла Леау, призвав его не расставаться с клубом.

- Я всегда высоко ценил его. Поначалу у него были сложности, но он понял, что от него требуется, и сейчас показывает отличные вещи. Я всегда считал, что он поймет итальянский футбол, и это происходит. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе, у него ответственная задача, - считает Пато, слова которого цитирует ITASportPress.