Пиоли инициирует «Тур де Форс»

В субботу «Милан» сыграет против «Монцы», наставник чемпионов Италии Стефано Пиоли уже рассказал о новостях из стана команды, а также он анонсировал «Тур де Форс», по аналогии с известной велогонкой «Тур де Франс». Пиоли подразумевает, что в течение трех недель его команда проведет 7 матчей.

- Против «Монцы» мы начинаем цикл из семи матчей за 22 дня, и важно хорошо начать этот цикл. Это «Тур де Форс», - цитирует слова Пиоли новостное агентство ITASportPress.

«Милан», помимо чемпионата Италии, выступает также в Лиге чемпионов, где набрал четыре очка за четыре матча, но уже дважды сыграли с самым грозным соперником - «Челси».