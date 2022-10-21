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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли инициирует «Тур де Форс»

21 Октября 2022 • 20:28 Комментировать
Милан
...
Монца
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Через 21 ч. 14 мин.

В субботу «Милан» сыграет против «Монцы», наставник чемпионов Италии Стефано Пиоли уже рассказал о новостях из стана команды, а также он анонсировал «Тур де Форс», по аналогии с известной велогонкой «Тур де Франс». Пиоли подразумевает, что в течение трех недель его команда проведет 7 матчей.

- Против «Монцы» мы начинаем цикл из семи матчей за 22 дня, и важно хорошо начать этот цикл. Это «Тур де Форс», - цитирует слова Пиоли новостное агентство ITASportPress.

«Милан», помимо чемпионата Италии, выступает также в Лиге чемпионов, где набрал четыре очка за четыре матча, но уже дважды сыграли с самым грозным соперником - «Челси».

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Милан Стефано Пиоли Монца
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МИЛАН МОНЦА
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