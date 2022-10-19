Галлиани поэтично описал своё восхищение ван Бастеном

Голландский форвард Марко ван Бастен прекрасно выступал за «Милан» в эпоху Арриго Сакки и Фабио Капелло - это был период наивысшего расцвета «Милана», команда считалась безусловно лучшей не только в Италии, но и во всей Европе. Свое восхищение им выразил Адриано Галлиани - верный деловой партнер владевшего тем «Миланом» Сильвио Берлускони.

- Никто из игроков «Милана» не производил на меня такое впечатление, как ван Бастен. Он выиграл лишь три золотых мяча, потому что вынужден был досрочно завязать с футболом. Я думаю, что если бы он отыграл всю карьеру, то выиграл бы не меньше Месси с Роналду. Это единственный игрок, перед которым я и сегодня преклоняю при встрече колено. Он всегда улыбается и смущается, а я говорю ему - ты для меня как Мадонна! - цитирует слова Галлиани pianetamilan.it.