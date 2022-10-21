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Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли: «Никто не будет играть в каждом матче»

21 Октября 2022 • 17:29 Комментировать
Милан
...
Монца
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22.10 19:00

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли перед матчем чемпионата Италии против «Монцы» ответил на вопрос о возможной ротации состава в условиях плотного графика.

«Учитывая тот факт, что мы проведём 7 игр за 22 дня, никто не будет играть в каждом матче. Кто-то сыграет больше, кто-то меньше. У меня есть группа сильных игроков, и если я использую одного игрока вместо другого, я ничего не теряю», - сказал Пиоли журналистам в ходе пресс-конференции.

«Милан» сыграет против «Монцы» в субботу, 22 октября. На текущий момент команда Стефано Пиоли занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Милан Стефано Пиоли
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МИЛАН МОНЦА
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