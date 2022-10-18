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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» провёл переговоры с Леау

18 Октября 2022 • 22:19 Комментировать
Милан
...
Монца
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22.10 19:00

Нападающий Рафаэл Леау провёл долгожданные переговоры с «Миланом» по новому контракту.

Действующее соглашение португальца истекает в 2024 году, что привлекает к игроку внимание со стороны представителей Английской премьер-лиги и других топ-чемпионатов. В «Милане» неоднократно открыто заявляли о намерении продлить договор 23-летнего форварда, и теперь, как информирует инсайдер Фабрицио Романо, официальные переговоры стартовали – во вторник агент Леау встретился с руководством «россонери». Ожидается, что обсуждения продолжатся в скором времени.

Рафаэл Леау стал автором четырёх забитых мячей и восьми результативных передач в 13 поединках нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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МИЛАН МОНЦА
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