«Милан» провёл переговоры с Леау

Нападающий Рафаэл Леау провёл долгожданные переговоры с «Миланом» по новому контракту.

Действующее соглашение португальца истекает в 2024 году, что привлекает к игроку внимание со стороны представителей Английской премьер-лиги и других топ-чемпионатов. В «Милане» неоднократно открыто заявляли о намерении продлить договор 23-летнего форварда, и теперь, как информирует инсайдер Фабрицио Романо, официальные переговоры стартовали – во вторник агент Леау встретился с руководством «россонери». Ожидается, что обсуждения продолжатся в скором времени.

Рафаэл Леау стал автором четырёх забитых мячей и восьми результативных передач в 13 поединках нынешнего сезона.