«Милан» предложил Беннасеру новый контракт, но игроком также интересуется топ-клуб из АПЛ

«Милан» предложил своему полузащитнику Исмаэлю Беннасеру новый контракт с зарплатой в размере трёх миллионов евро в год. Об этом в социальных сетях утверждает итальянский журналист Даниэле Лонго.

Действующее соглашение Беннасера с «Миланом» рассчитано до лета 2024 года. При этом, если верить источнику, футболистом сейчас интересуется неназванный топ-клуб из Английской премьер-лиги.

Беннасер в этом сезоне 10 раз появлялся на поле в составе «Милана» в итальянской Серии А. В этих поединках полузащитник успел отметиться одним забитым голом.

Игрок ранее числился в академии лондонского «Арсенала».