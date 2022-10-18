Тео Эрнандес: «Ужин с Мальдини открыл мне глаза»

Мы уже рассказывали о том, как Паоло Мальдини убедил Тео Эрнандеса перейти в «Милан» летом 2019 года, а теперь и французский защитник рассказал о том, как прошел для него тот вечер во главе легенды «Милана». Как оказалось, беседа была не такой и долгой, но крайне продуктивной для обеих сторон.

- Я не собирался переходить, но согласился отужинать с Мальдини. И тот ужин открыл мне глаза. И с первого дня работы с ним я знал, что должен делать. На самом деле мы поговорили не так и долго, но этого хватило, чтобы я изменил свое мнение и перебрался в «Милан», - цитирует слова одной из главных звезд «Милана».