Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Тео Эрнандес: «Ужин с Мальдини открыл мне глаза»

18 Октября 2022 • 19:47 Комментировать
Милан
...
Монца
1 1.37 X 4.90 2 8.00
22.10 19:00

Мы уже рассказывали о том, как Паоло Мальдини убедил Тео Эрнандеса перейти в «Милан» летом 2019 года, а теперь и французский защитник рассказал о том, как прошел для него тот вечер во главе легенды «Милана». Как оказалось, беседа была не такой и долгой, но крайне продуктивной для обеих сторон.

- Я не собирался переходить, но согласился отужинать с Мальдини. И тот ужин открыл мне глаза. И с первого дня работы с ним я знал, что должен делать. На самом деле мы поговорили не так и долго, но этого хватило, чтобы я изменил свое мнение и перебрался в «Милан», - цитирует слова одной из главных звезд «Милана».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини Тео Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН МОНЦА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Октября
20:56 · Италия. Серия Б
Буффон не собирается на пенсию
20:06 · Англия. Премьер-лига
Известный инсайдер прокомментировал слухи о возвращении Лукаку в «Челси»
19:47 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес: «Ужин с Мальдини открыл мне глаза»
19:38 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не собирается подписывать Влаховича
18:47 · Италия. Серия А
Альбертини считает, что «Милан» может открыть новый цикл
18:44 · Англия. Премьер-лига
​Ещё один гранд АПЛ включился в гонку за Леау слухи
18:19 · Англия. Премьер-лига
Авторитетное издание FourFourTwo представило свой рейтинг лучших тренеров мира
18:07 · Италия. Серия А
Дзанетти нахваливает Лаутаро: «Он настоящий лидер»
16:54 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» задумал трансфер звёздного бразильца 1 слухи
16:25 · Англия. Премьер-лига
Митрович считает, что Влахович и Холанн станут бомбардирами десятилетия 1
15:32 · Италия. Серия А
​Погба возвращается к тренировкам
15:26 · Италия. Серия А
​Кьеза может выйти на поле в матче с «Эмполи» - он не играл с января 2
14:16 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» заинтересован в подписании Канте следующим летом 5
14:05 · Англия. Премьер-лига
Абрахам может перейти в «Манчестер Юнайтед»
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Милан» предложил Беннасеру новый контракт, но игроком также интересуется топ-клуб из АПЛ 1
Все новости
Рекомендуем