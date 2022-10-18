Альбертини считает, что «Милан» может открыть новый цикл

Бывший полузащитник «Милана» Деметрио Альбертини впечатлен прогрессом «Милана» в последнее время, он уверен в том, что команда может открыть новый победный цикл - если не в Европе, то хотя бы в Италии.

В 90-е годы, когда Альбертини выступал в составе «Милана», команда считалась лучшей в Европе - это был цикл «Милана», за который на протяжении десятилетия выступали такие игроки, как Марко ван Бастен, Марсель Десайи, Джордж Веа, Андрей Шевченко и целая плеяда итальянских талантов.

- Мне кажется, «Милану» по силам открыть новый победный цикл, - считает Альбертини, цитируемый pianetamilan.it.