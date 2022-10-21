Пиоли – о травме Меньяна: «Очень жаль Майка, ведь он делал всё, чтобы поскорее вернуться на поле»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поддержал своего подопечного Майка Меньяна. Напомним, голкипер недавно получил рецидив травмы, из-за которой больше не сыграет в этом году.

«Нам очень жаль Майка, ведь он делал всё, чтобы поскорее вернуться на поле. Он даже предлагал вернуться раньше, но доктора запрещали это делать», – заявил Пиоли на пресс-конференции.

Напомним, что Меньян из-за своей травмы также не сможет поехать на чемпионат мира. В прошлом сезоне голкипер был признан лучшим на своей позиции в Серии А, а также вдобавок получил «Золотую перчатку» турнира за наибольшее количество сухих матчей.