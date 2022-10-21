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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли – о травме Меньяна: «Очень жаль Майка, ведь он делал всё, чтобы поскорее вернуться на поле»

21 Октября 2022 • 15:15 Комментировать
Милан
...
Монца
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22.10 19:00

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поддержал своего подопечного Майка Меньяна. Напомним, голкипер недавно получил рецидив травмы, из-за которой больше не сыграет в этом году.

«Нам очень жаль Майка, ведь он делал всё, чтобы поскорее вернуться на поле. Он даже предлагал вернуться раньше, но доктора запрещали это делать», – заявил Пиоли на пресс-конференции.

Напомним, что Меньян из-за своей травмы также не сможет поехать на чемпионат мира. В прошлом сезоне голкипер был признан лучшим на своей позиции в Серии А, а также вдобавок получил «Золотую перчатку» турнира за наибольшее количество сухих матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Майк Меньян
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МИЛАН МОНЦА
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