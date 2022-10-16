«Торино» пропускает уже в 25 туринских дерби кряду

Центральным матчем десятого тура итальянского чемпионата Серии А стал субботний поединок между «Торино» и «Ювентусом» - туринское дерби. Несмотря на очевидный кризис, подопечным Массимилиано Аллегри удалось отпраздновать важную победу благодаря голу Душана Влаховича, забитому примерно за двадцать минут до окончания игры. Как оказалось, это была уже 25-ая игра кряду между «Торино» и «Ювентусом», в которой «гранатовые» пропускают хотя бы один мяч. Серия началась еще в сезоне 2007\2008 с гола выступавшего за «Юве» Давида Трезеге, который тогда забил аж на четвертой добавленной минуте матча.